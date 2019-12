Franc CFA : une fin qui interroge

La décision annoncée par les présidents de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, et de la France, Emmanuel Macron, à propos de la fin du franc CFA, a très vite fait réagir parmi les économistes, acteurs politiques ou encore spécialistes des questions monétaires. Si beaucoup ont souligné comme historique ce moment après 75 ans d'existence ainsi que le changement de dénomination, nombreux sont ceux qui appellent à rester vigilant quant aux contours de la future monnaie, l'Eco.Lire aussi Réformé, le franc CFA va glisser vers l'EcoUn jour jugé historique« Le moment historique que nous vivons aujourd'hui fait écho à notre engagement pour le changement ! » s'exclame sur sa page Linkedin Kako Nubukpo, économiste togolais. « Le passage du FCFA à l'Eco est une bonne nouvelle pour l'avenir des pays qui l'utiliseront ! Nous resterons tout de même vigilants sur la question du régime de change qui devrait bientôt être résolue la parité fixe étant transitoire », a-t-il réagi, alors que ses positions sur le franc CFA, lui ont fait perdre tour à tour son poste de ministre de la Prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, en 2015 et celui de directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) à la fin 2017.Un jour important pour le collectif Sortir du franc CFA qui se réjouit « de cette nouvelle historique » et ajoute : « Nous soutiendrons...