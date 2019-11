Formation professionnelle : et Pénicaud dégaina son appli « révolutionnaire »

C'est peu de dire que Muriel Pénicaud est « enthousiaste ». Jeudi 21 novembre, la ministre du Travail s'apprête à poser la pierre angulaire de sa réforme de la formation professionnelle, votée en septembre 2018, mais qui n'avait eu jusqu'ici que peu de répercussions concrètes pour le grand public. Il s'agit de l'application pour smartphone (associée à un site internet) Mon compte formation. Elle doit permettre aux 28 millions de salariés et de chômeurs, ainsi qu'aux 3,5 millions d'indépendants à partir d'avril 2020, de choisir et de se payer une formation via leur compte personnel de formation (CPF), libellé non plus en heures théoriques de formation, mais en euros depuis le 1er janvier. Le tout sans bouger de son fauteuil. Et sans tracasserie administrative. Pour convaincre du caractère « révolutionnaire » de cette appli qui sera mise à disposition sur l'Apple Store et Android dans la journée, le ministère du Travail n'a pas lésiné. Il a été jusqu'à proposer des sessions en petits groupes pour que les journalistes puissent eux-mêmes se rendre compte de la simplicité d'utilisation.« Ce qui va déterminer le rang d'un pays dans le XXIe siècle, ce n'est pas le droit du travail (?), pas le coût du travail, pas les niveaux d'imposition, c'est un peu tout ça, mais c'est d'abord les compétences », a expliqué l'entourage de la ministre avec une emphase rarement atteinte. Avec son application, le gouvernement a la conviction de...