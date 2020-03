Football : Victor Osimhen, le joyau nigérian

« Le rêve, c'est de gagner la coupe du monde avec le Nigeria. La route est encore longue, il nous reste beaucoup à apprendre. Marche après marche, nous nous en rapprocherons et je suis persuadé qu'avec le temps nous y arriverons. » Dans cette interview accordée à BeIN Sports, Victor Osimhen dévoile ses ambitions sans limites avec les Super Eagles. Le buteur nigérian parle comme il joue sur un terrain. Sans complexe. Offensif et souvent efficace... À Lille, Osimhen a réussi l'exploit de faire oublier l'Ivoirien Nicolas Pépé (22 buts la saison passée) avant même que certains supporteurs n'aient eu le temps de se rendre compte que leur ex-goleador avait signé à Arsenal. Nouveau chouchou du bouillant stade Pierre-Mauroy, Osimhen a inscrit 7 buts en 11 rencontres de Ligue 1 (plus deux passes décisives).

Un renard des surfaces...

Lors de son premier match en France, il a carrément inscrit un doublé contre Nantes, rappelant presque aux supporteurs canaris l'enfer du premier match de Pedro Pauleta en première division (triplé contre Nantes avec Bordeaux, le 6 septembre 2000). Quinze jours plus tard, Osimhen a récidivé, avec un doublé contre Saint-Étienne. La seule statistique qui ne joue pas en faveur de l'attaquant nigérian est son impossibilité à marquer dès qu'il quitte la ville. Déjà chez lui à Lille, Pierre-Mauroy est son jardin : en France comme en coupe d'Europe, Osimhen n'a pas marqué un seul but à l'extérieur.

