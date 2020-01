Football : le Ballon d'or africain à Sadio Mané !

Il était le grand favori pour le titre de meilleur joueur africain de l'année 2019, qui a été décerné ce mardi lors d'une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football (CAF) à Hurghada, en Égypte. Lui, c'est Sadio Mané. Le joueur de Liverpool âgé de 27 ans devance son équipier égyptien Mohamed Salah, qui avait remporté les deux précédentes éditions, et l'Algérien Riyad Mahrez, capitaine et l'un des principaux artisans de la victoire des Fennecs lors de la Coupe d'Afrique des nations. C'est la première fois que Mané décroche cette récompense, le dernier Sénégalais sacré étant El-Hadji Diouf, ancienne figure de proue de l'équipe du Sénégal qui avait battu la France championne du monde en ouverture du Mondial 2002.« Grande fierté »L'international sénégalais, prenant la parole après avoir reçu son trophée des mains du président de la CAF, Ahmad Ahmad, a fait part de sa « grande fierté ». « L'année dernière, j'avais promis de travailler pour remporter ce titre et je l'ai eu », a-t-il réagi. Sadio Mané a tenu à féliciter sa famille et notamment son oncle, Sana Touré, présent dans la salle, son entraîneur, Aliou Cissé, ainsi que le peuple sénégalais. « Je n'ai pas de mots pour remercier tous les Sénégalais qui m'ont soutenu », a déclaré l'attaquant sénégalais sur les bords de la mer Rouge.Quatrième au classement du Ballon d'or, remporté pour la 6e fois par l'Argentin Lionel Messi,...