Fin programmée pour les emballages jetables dans les fast-foods

Fini les gobelets jetables, les boîtes de burgers en carton ou celles des salades en plastique? L'Assemblée nationale a voté, jeudi 19 décembre, un amendement à la loi antigaspillage ? adoptée le même jour ? obligeant les établissements de restauration rapide à servir leurs clients qui consomment sur place dans des « récipients réemployables » à partir du 1er janvier 2023 au plus tard.L'association Zero Waste France, qui avait déjà mené le combat contre les fast-foods pour les forcer à respecter la loi et à trier leurs déchets, se réjouit de l'adoption de cette disposition qui va permettre de réduire la grande quantité de déchets produits par le secteur ? à lui seul, le géant McDonald's en produirait 115 tonnes par jour en France, selon un rapport de l'association publié en 2018. « C'est la première mesure qui permet, dans le secteur, un basculement du tout-jetable au réutilisable, et qui ne vise pas seulement un seul matériau comme le plastique », explique au Point Laura Chatel, qui suit le sujet pour l'association.Les fast-foods pas emballésLes chaînes de restauration rapide sont, elles, un peu moins emballées par l'idée. Au début du mois de décembre, huit d'entre elles, dont les leaders McDonald's et Burger King, ont même écrit au président de la République pour l'alerter sur cet amendement qui risquerait d'« arrêter brutalement la stratégie et les investissements importants envisagés et initiés en...