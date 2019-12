Faut-il aussi être écolo à Noël ?

Sapin de Noël, emballages de cadeaux par milliers, restes du véritable banquet préparé par papy et mamie? On ne sait pas si le Père Noël est une ordure, mais une chose est sûre : il en produit beaucoup. Si l'on ne ménage déjà pas l'environnement pendant l'année, le faste des fêtes de fin d'année rime difficilement avec écologie.D'autant plus qu'en ces temps de prise de conscience écolo, après douze mois de rigueur, la tentation est forte de se relâcher, à quelques jours de la fin de l'année. Après tout, on a déjà acheté une gourde, apporté un mug réutilisable au bureau, mis une affiche de Greta Thunberg dans le salon et troqué notre vieux véhicule diesel contre une trottinette électrique, on peut donc bien faire une pause le temps des fêtes ?Lire aussi Le père Noël est une ordure : l'éternelle jeunesse d'un classiqueDes cadeaux immatérielsQuelques idées simples peuvent pourtant permettre de réduire l'empreinte écologique de Noël, sans pour autant renoncer au côté festif. Commençons par les cadeaux : « une grande partie vient d'Asie et rien qu'en termes de transports, le bilan carbone est explosif », souligne sur son blog Julie Laussat, autrice du livre Mon Noël écolo. Sans compter que beaucoup d'entre eux « seront revendus ou jamais utilisés ».Mieux vaut donc bien réfléchir à l'utilité des cadeaux que l'on offre, ou privilégier les cadeaux immatériels : place de concert, saut en parapente, repas dans un bon...