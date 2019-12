Face à Merkel, le SPD donne un coup de barre à gauche

Pas question de quitter le gouvernement, mais pas question non plus de continuer comme avant. « Vers un temps nouveau », tel est le mot d'ordre inscrit en grosses lettres au-dessus de la tribune du congrès du Parti social-démocrate allemand qui s'achève aujourd'hui à Berlin. Pour ce gros tanker de la démocratie allemande qui, depuis des mois, louvoie entre les catastrophes électorales et les luttes internes, il est temps de réagir s'il ne veut pas perdre le peu de puissance qu'il lui reste encore. Que le coéquipier CDU/CSU se prépare : le SPD risque d'être dorénavant un partenaire moins docile au sein de la Grande Coalition déjà si instable qui gouverne à Berlin. Mais qu'il se rassure aussi : les nouveaux chefs du SPD n'ont pas l'intention de faire voler en éclats la GroKo.L'élection à la tête du SPD d'un tandem homme-femme (Norbert Walter-Borjans, 67 ans, ancien ministre des Finances de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le plus gros Land allemand, et Saskia Esken, 58 ans, informaticienne, simple députée au Bundestag depuis 2013) appartenant à l'aile gauche du parti est un signal. Si les nouveaux chefs du parti affirment qu'il n'est pas question de claquer la porte du gouvernement sur un coup de tête, s'ils mettent de l'eau dans leur vin en renonçant à « renégocier » le Contrat de Coalition (cette feuille de route minutieuse programmant l'action de la Grande Coalition) et se contentent de réclamer de nouvelles discussions, ils ont...