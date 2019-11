EXCLUSIF. Le parti Les Républicains « efface l'ardoise de Bygmalion »

« Nous avons assaini la situation financière et effacé l'ardoise de Bygmalion? ! » s'enthousiasme Daniel Fasquelle, trésorier des Républicains. Selon les chiffres présentés par le trésorier du parti, LR a réduit sa dette de 80 % : l'endettement est passé de 74,5 millions en 2014 à 13,2 millions en 2019, soit une baisse de 61,3 millions d'euros en cinq ans. Cette dette impressionnante avait été contractée en partie à cause de l'achat du siège de la rue de Vaugirard et par l'affaire Bygmalion. Pour arriver à ce résultat, le trésorier a pu compter sur environ 35 millions d'euros issus de la vente du siège (le parti reste locataire) ainsi que sur « les économies et la bonne gestion », explique Fasquelle.Il a notamment « passé en revue tous les contrats de prestataires pour établir une mise en concurrence » et faire ainsi baisser leur prix. Il a supprimé deux voitures de fonction sur quinze ainsi que les abonnements d'anciens membres du parti à des revues. Désormais, la machine à café réservée aux invités propose des boissons chaudes à 50 centimes au lieu de 15. Il n'y a pas de petites économies? !Fasquelle a aussi exercé un contrôle de la dépense interne. « Avant, ceux qui engageaient des dépenses n'avaient aucune idée du budget pour l'année. Maintenant, il y a un système de contrôle pour vérifier qu'on a les moyens de dépenser de l'argent. » Depuis son arrivée, seuls les déplacements du président du parti...