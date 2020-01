En Israël, on s'inquiète plus des inondations que des représailles iraniennes

Les Israéliens ont-ils peur de voir les grandes villes du pays réduites en poussière comme l'ont promis certains responsables iraniens, après la mort du général Soleimani ? Pas vraiment. Que ce soit à Tel-Aviv, Haïfa ou Jérusalem, les gens que l'on interroge ont quasiment tous la même réponse : « On n'y fait pas attention » ! Et puis, il y a les fatalistes : « Comme d'habitude, lorsque les Américains font quelque chose, c'est nous qui en payons le prix. » Il faut dire qu'au lendemain de la frappe américaine, les responsables militaires ont ordonné la fermeture de la station de ski du Mont Hermon, sur le Golan occupé en 1967, puis annexé par Israël en 1981. Deux précautions valent mieux qu'une. À plusieurs reprises, dans le passé, le site a subi des tirs venus du territoire syrien. Mais, vingt-quatre heures plus tard, l'alerte était levée et les skieurs retournaient sur les pistes très enneigées.Lire aussi Araud ? Que signifie l'assassinat de Soleimani par les Américains ?Ce lundi, l'ambassade des États-Unis et celle du Canada ont lancé une mise en garde à leurs ressortissants séjournant en Israël : « Soyez vigilants. Il y a un risque réel, sans mise en garde préalable, de tirs de missiles en direction d'Israël. » L'état-major israélien a immédiatement réagi en démentant tout risque immédiat, à l'instar du chef du commandement Sud, le général Herzi Halevy, qui a déclaré : « Nous devons considérer cet...