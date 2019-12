Égypte : « Beaucoup d'athées ont été jetés en prison pour blasphème »

Il s'appelle Ahmed Harkan et est âgé de 36 ans. Ancien salafiste devenu apostat, ce blogueur égyptien se bat pour le droit à l'athéisme. Il est en grève de la faim depuis le 30 octobre. Alors qu'il devait se rendre en Tunisie pour se marier, il a été empêché de sortir du territoire. C'est la troisième fois qu'il tente de quitter l'Égypte, sans succès, depuis 2016. Cette interdiction de voyager ne lui a été signifiée par aucune autorité administrative ou judiciaire. Ce sont, d'après lui, son engagement d'athée et son droit à mener une vie libre qui sont visés par cette restriction de liberté arbitraire. Son état de santé se dégrade et une pétition internationale a été lancée. Nous avons voulu comprendre son combat et la difficulté de porter une parole athée en Égypte. Interview.Le Point : Tout d'abord, comment allez-vous ?Ahmed Harkan : Mon état de santé se détèriore très vite. Après mes deux premières semaines de grève de faim, mes proches ont voulu m'hospitaliser. Mais quand on m'a amené à l'hôpital, un agent de la sécurité nationale est venu me dire que si je continuais ma grève de la faim, je serais poursuivi pour « blocage du fonctionnement d'un service public ». Je suis donc ressorti de l'hôpital sans avoir été hospitalisé. Un de mes reins a arrêté de fonctionner. Sur le plan juridique, je n'ai aucune décision du tribunal qui me notifie une interdiction de voyager et aucun antécédent judiciaire. J'attends...