Donald Trump vs la Californie : tous les coups sont permis

Le président américain a une longue liste d'ennemis qu'il se contente en général d'attaquer via Twitter. Parmi eux, la Californie. Depuis son arrivée au pouvoir, il ne cesse de s'en prendre à l'État le plus peuplé du pays : Los Angeles est ?un bordel total?, San Francisco est sale et plein de SDF et de drogués, et c'est la faute des démocrates s'il y a autant de catastrophes naturelles.Il a une dent particulièrement contre le gouverneur qui ne se gêne pas de le critiquer ouvertement et s'oppose à ses politiques. « Gavin Newsom a une gestion des forêts catastrophique », a-t-il tweeté, menaçant de couper les financements de l'État : « Chaque année, alors que les incendies font rage et que la Californie brûle, c'est la même chose et ensuite il vient voir le gouvernement fédéral pour demander du fric. C'est fini. Prenez-vous en charge, gouverneur. »Petit détail croustillant, son fils Donald Junior, divorcé, a pour petite amie Kimberly Guilfoyle, l'ex-femme de Gavin Newsom et actuelle conseillère du président.Cible idéaleSi Donald Trump attaque de manière aussi teigneuse la Californie, c'est d'abord parce que c'est la cible idéale pour mobiliser sa base : un État majoritairement démocrate, plein de milliardaires de la tech, très impliqué dans la défense des LGBT et des migrants et à la pointe du réchauffement climatique?Cerise sur le gâteau de Donald Trump : Nancy Pelosi, la cheffe de file des démocrates à la Chambre des...