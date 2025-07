Location de voiture : pour bien démarrer cet été, préparez votre carte bancaire !

(Savez-vous que les modalités de paiement de votre location de voiture ont changé récemment ? - Visuel Adobe Stock)

Désormais, il ne vous sera plus possible de payer votre loueur de voiture en espèces. Cette mesure est d'ores et déjà effective et s'applique à tous les particuliers, ou presque. Découvrez les objectifs et contours de cette interdiction, qui impactera peut-être vos vacances.

Location de voiture pour les vacances : comment régler la facture ?

Afin de lutter efficacement contre la criminalité organisée et notamment le narcotrafic, avec le blanchiment d'argent qui le caractérise, les loueurs de véhicules ne doivent plus accepter les paiements en espèces depuis le 15 juin 2025, quel que soit le montant de la facture. Les autres moyens de paiement à présenter sont donc : la carte bancaire, le virement bancaire ou le chéquier (à vérifier selon les enseignes).

Le saviez-vous ? Le budget moyen estimé pour 1 semaine de location de voiture s'élève à 372 euros en France pour l'été 2025 (1). En ajoutant des accessoires tels que coffre de toit ou siège-auto enfant, il se peut que le montant hebdomadaire approche plutôt la somme de 450 euros pour un véhicule de location bien équipé, avec la sécurité requise et tout le confort souhaité.

En plus des autres dépenses liées aux vacances, il s'agira en amont pour le client de vérifier et de paramétrer en autonomie (si nécessaire) les plafonds de paiement de sa carte bancaire pour un règlement sans fausse note lors de la transaction avec le prestataire.

Limitation des espèces : quels sont les autres secteurs dans le viseur ?

Parmi les secteurs et commerces particulièrement surveillés et sensibilisés dans la lutte contre l'argent sale, nous pouvons citer également les professions suivantes, auparavant autorisées, du fait d'une clientèle touristique étrangère, à accepter des règlements importants en espèces lors de transactions commerciales (2) :

Les vendeurs et loueurs de voitures de luxe, de yachts ou de jets.

Les marchands de biens et promoteurs immobiliers.

En cas de doute ou d'opérations suspectes détectées, ces professionnels sont tenus de faire une déclaration de soupçon, dans le cadre du dispositif Tracfin, qui a pour vocation de lutter activement en France contre le blanchiment d'argent et le narcotrafic.

Cette mesure impactant la location de voitures est-elle discriminatoire ?

La mesure ne vise qu'un seul moyen de paiement (les espèces) : en cela, elle ne vient pas compromettre la conclusion d'opérations commerciales, d'un point de vue contractuel.

Malgré le côté apparemment contraignant de la disposition, il n'existe pas de traitement différent selon les clients : en effet, les personnes non dotées d'un chèque ou d'un compte de dépôt ne pourront se voir refuser un paiement en espèces (3).

Avec BoursoBank, économisez lorsque vous prenez la route avec un véhicule de location ! Tout d'abord, en passant par le loueur de voitures Europcar (partenaire The Corner*), vous bénéficierez de tarifs préférentiels particulièrement avantageux (kilométrage illimité pour une durée de location entre 1 et 28 jours). Ensuite, des assurances sur les véhicules de location de voiture sont incluses dans les garanties des cartes bancaires ULTIM et de l' Offre METAL * pour la tranquillité d'esprit des clients BoursoBank : il ne leur sera donc pas nécessaire de souscrire en sus une assurance spécifique pour leur véhicule de location cet été.

Les paiements en espèces étant de plus en plus réglementés, votre carte bancaire, préalablement bien paramétrée, sera la bienvenue pour régler sans tracas votre facture de location de voiture, a fortiori lors d'un long séjour avec un modèle familial.

