Ces 6 raisons de limiter le montant d'argent liquide sur soi

(Crédits photo : Adobe Stock - Femme plaçant un billet de vingt dans la poche de son pantalon)

Selon une étude menée en 2022, 57% des Français apprécient de pouvoir payer en espèces (1). Cette tendance de l'argent liquide pour régler ses achats semble résister à l'essor des achats en ligne et du sans contact. Au vu de cette souplesse à laquelle les concitoyens continuent à aspirer, quelles sont les bonnes pratiques à suivre en matière de billets et de pièces détenus sur soi, pour garantir sa sécurité physique et conserver ses espèces intactes ? Voici les 6 raisons de ne pas (trop) emporter vos fonds avec vous.

1) Ne pas céder aux tentations de dépenser tout son argent liquide

Quand on dispose de liasses de billets et de pièces de monnaie sur soi, il est courant de les distribuer autour de soi dans la cellule familiale pour subvenir aux besoins exprimés ou tacites des membres du foyer. L'excuse «je n'ai pas de monnaie» est certes bien connue mais elle présente l'intérêt de ne pas vider son portefeuille, quelques heures seulement après l'avoir rempli.

2) Minimiser les risques de perte ou de vol d'espèces

En emportant sur soi des espèces, on s'expose à des risques de perte, détérioration ou vol. Il n'y a pas de recours en cas de perte, ce qui laisse le propriétaire démuni face à la somme d'argent disparue.

Un chiffre éloquent : les vols sans violence contre des personnes sont en hausse de 14% en 2022 et ils incluent les vols de téléphones, papiers d'identité et d'argent (2).

3) Profiter des atouts des moyens de paiement dématérialisés

Le paiement en carte bancaire sans contact ou sur mobile offre une liberté supplémentaire aux consommateurs qui règlent sans avoir peur de manquer de liquidités au moment de l'achat ou d'être détenteur de faux billets issus de la contrefaçon.

En effet, grâce au règlement par carte bancaire, l'usager bénéficie :

De la traçabilité sur son compte bancaire des opérations réalisées.

De la sécurité de ses transactions en ligne ou en points de vente physiques.

D'un passage en caisse plus rapide (sans besoin de chercher ni de compter sa monnaie).

4) Rester dans les règles pour lutter contre le blanchiment d'argent

La détention d'espèces par les particuliers est encadrée et ne peut excéder 10.000 euros (3). Au-delà, toute personne contrôlée avec de telles sommes (sur soi ou à son domicile) pourrait être soupçonnée de trafics ou d'activités illicites.

Le saviez-vous ? Le paiement en espèces auprès d'un marchand est de toute façon limité à 1.000 euros pour un client français. Pour un touriste étranger, ce seuil s'élève à 15.000 euros.

5) Minimiser les frais de retrait de billets

Avec la nouvelle organisation des distributeurs automatiques de billets (DAB) qui s'opère dans l'Hexagone, certaines banques facturent davantage les retraits d'espèces notamment «déplacés» : il revient donc plus cher qu'avant de se procurer des espèces (en moyenne 12,75 euros en 2023).

Pour amortir la hausse des frais de retrait facturés aux clients, une cinquante d'établissements proposent même un forfait annuel moyen de 17 euros (4). Avec la mutualisation progressive de certains DAB, la distance perçue des points de distribution historiques devrait dissuader les usagers de recourir largement aux espèces.

6) Faire un geste supplémentaire en faveur de la planète

Sans l'encre ni l'impression du papier pour fabriquer les espèces, ni les rotations des convoyeurs de fonds nécessaires pour alimenter et collecter l'argent liquide, le paiement digital s'avère relativement plus écoresponsable. L'impact de ce mode de paiement prend tout son sens avec la notion de wallet inclus dans le smartphone.

L'argent liquide reste en vogue pour certaines dépenses du quotidien que les consommateurs ne souhaitent pas dématérialiser. Pour autant, la systématisation des retraits d'espèces et leur rangement dans un sac, un portefeuille ou une poche ne sont pas recommandés pour des questions de sécurité. De plus, l'argent liquide stocké à la maison reste le plus convoité, avec les bijoux, par les cambrioleurs. Pour plus de sérénité et de légèreté, optez pour un paiement digital, via carte bancaire ou sur smartphone.

