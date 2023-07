Ces 8 règles d’or pour réussir votre prochaine colocation

(Crédits photo : Adobe Stock - Jeunes préparant un repas dans une colocation)

Trouver une colocation est une première chose : s'épanouir dans un logement partagé en est une autre. Quelles sont les bonnes pratiques pour que la colocation soit vertueuse, c'est-à-dire plus humaine, plus économique, plus distrayante qu'une vie en solo ? Voici quelques pistes pratiques pour une colocation réussie dès la rentrée 2023.

Quels sont les principes de la colocation ?

La colocation s'entend quand plusieurs personnes décident de vivre ensemble dans une même résidence principale. Ils peuvent être cosignataires d'un bail unique ou signataires de plusieurs contrats de location liés au même bien occupé. En 2021, le prix moyen observé d'une chambre en colocation s'élevait à 442 euros par mois (tout compris) sur le plan national, avec des disparités entre la province et l'IDF. (1)

Le saviez-vous ? Les personnes composant un couple (pacsé, marié) ne sont pas considérées comme des colocataires. (2)

Quelles sont les différentes formes de colocation ?

Colocation étudiante : elle est la plus répandue des colocations car elle est la réponse pragmatique à une offre de logements souvent trop rares, trop chers ou trop grands dans les villes dotées de grandes écoles et universités, qui accueillent bon nombre d'étudiants français et étrangers.

elle est la plus répandue des colocations car elle est la réponse pragmatique à une offre de logements souvent trop rares, trop chers ou trop grands dans les villes dotées de grandes écoles et universités, qui accueillent bon nombre d'étudiants français et étrangers. Colocation familiale : des frères et sœurs, cousins cohabitent souvent sous le même toit, une fois qu'ils se sont envolés du nid parental. La raison ? Essentiellement économique, même si le besoin de compagnie est un facteur important. Elle est une évidence pour des membres d'une même famille qui souhaitent optimiser leur budget logement, surtout quand leur situation évolue et qu'ils sont encore un peu nomades dans l'âme.

des frères et sœurs, cousins cohabitent souvent sous le même toit, une fois qu'ils se sont envolés du nid parental. La raison ? Essentiellement économique, même si le besoin de compagnie est un facteur important. Elle est une évidence pour des membres d'une même famille qui souhaitent optimiser leur budget logement, surtout quand leur situation évolue et qu'ils sont encore un peu nomades dans l'âme. Colocation entre personnes âgées : elle permet à des seniors encore autonomes d'éviter un temps l'Ehpad et de profiter d'un cadre de vie commun, encadré par une maîtresse et du personnel de maison.

elle permet à des seniors encore autonomes d'éviter un temps l'Ehpad et de profiter d'un cadre de vie commun, encadré par une maîtresse et du personnel de maison. Colocation intergénérationnelle : elle est dans l'air du temps car elle apporte aux plus jeunes (stabilité, expérience, conseils) et aux plus anciens des bénéfices précieux (petits services, présence rassurante, multiples activités, vie sociale développée…). Des immeubles en coliving, qui mixent les âges, ont même vu le jour et combinent respect de la vie privée, espaces communs conviviaux et services utiles partagés (laverie, salle de sport, espace jeux de société, bibliothèque…).

elle est dans l'air du temps car elle apporte aux plus jeunes (stabilité, expérience, conseils) et aux plus anciens des bénéfices précieux (petits services, présence rassurante, multiples activités, vie sociale développée…). Des immeubles en coliving, qui mixent les âges, ont même vu le jour et combinent respect de la vie privée, espaces communs conviviaux et services utiles partagés (laverie, salle de sport, espace jeux de société, bibliothèque…). Colocation touristique : ponctuelle, elle permet d'effectuer des séjours dans des logements partagés où coexistent plusieurs familles afin d'optimiser les frais d'hébergement et de bénéficier de leurs recommandations.

Comment réussir sa colocation dès la rentrée ?

1) Parcourez le site internet de la résidence et regardez les avis et notes publiés. Ces premières impressions, basées sur un volume suffisant de commentaires, seront un premier indicateur du mode de gestion et de la tranquillité de la résidence. La fréquentation habituelle de la résidence n'y sera certes pas décrite mais des remarques déposées par les précédents colocataires vous donneront une idée de l'état d'esprit et de l'ambiance générale. De plus, la mixité hommes/femmes (ou non) par appartement sera par exemple précisée.

Bon à savoir : pour des questions de préservation des données personnelles, l'identité de vos colocataires ne vous sera pas dévoilée avant votre installation.

2) Réservez à l'avance pour multiplier vos chances : plus vous anticipez, plus vous aurez accès à une offre large d'appartements ou de maisons disponibles en colocation, avec une échelle variable de prix.

3) Vous avez de la chance de connaître votre «cothurne» ? Validez avec lui la durée de son séjour à vos côtés : est-ce pour un trimestre, un semestre ou une année entière ? En étant informé dès le départ, vous serez fixé sur le fait de devoir trouver si besoin son remplaçant en cours de période.

4) Définissez ensemble le concept et l'ambiance de la colocation : studieuse, décontractée, artistique… Les objectifs des uns ne sont pas forcément les objectifs des autres. C'est le bon moment d'en parler.

5) Fixez conjointement les règles de vie et de bon fonctionnement : tâches communes à partager (cuisine, ménage, poubelles…), répartition des dépenses, rythme des festivités et des soirées, calendrier d'occupation des chambres (en cas de rotations périodiques), animaux domestiques les bienvenus ou refusés…

6) Comparez les assurances habitation pour une couverture maximale et pensez à souscrire ensemble ou individuellement un contrat multirisques habitation (MRH) pour vous prémunir a minima des risques locatifs (incendie, explosion, dégâts des eaux).

L'assurance habitation Alabri de Boursorama Banque, est particulièrement adaptée aux petits budgets : renseignez-vous pour anticiper au mieux votre entrée dans les lieux, en toute sérénité !

7) A défaut de savoir qui vivra avec vous, vous pouvez déjà savoir combien de colocataires a priori vous pourriez accepter au maximum ou en nombre pair ou impair. Selon votre profil, choisissez la bonne taille du logement (et le nombre de colocataires prévus). En effet, certaines personnes ne sont pas faites pour vivre au milieu d'un appartement composé de 6 chambres et d'une seule salle de bain ! A chacun son idée du vivre ensemble en colocation…

8) Dès la première rencontre, montrez à la fois votre ouverture d'esprit, votre envie de partager de bons moments mais aussi votre degré d'exigence sur certains points qui sont importants à vos yeux. Cette transparence permettra aux colocataires de commencer à connaître vos attentes et d'agir (autant que possible) en conséquence.

La sélection des projets de colocation est une étape importante. Elle va conditionner votre équilibre personnel et professionnel pour l'année à venir : alors prenez le temps de bien vous connaître avant, pour savoir ce que vous serez prêt à accepter dans un environnement collectif, où certaines concessions seront inévitables. A vous l'auberge espagnole ou pas !

(1) https://www.letudiant.fr/lifestyle/logement_2/colocation-quel-a-ete-l-impact-de-la-crise-sanitaire-en-2021.html

(2) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3466