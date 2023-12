Jobs d'été : on vous dit tout pour en trouver un dès maintenant

Top 5 des jobs d'été les mieux rémunérés par mois selon une étude Qapa 2022 :

1- client mystère (salaires bruts entre 1.800 et 4.570 euros), 2- voiturier (salaires bruts entre 1.850 et 4.030 euros dont pourboires et sur une base de travail supérieure à 35 h/semaine), 3- péager (salaires bruts entre 1.800 et 3.470 euros dont travail nocturne), 4- barman (salaires bruts entre 1.850 et 2.900 euros sur une base de travail supérieure à 35 h/semaine) et 5- serveur (salaires bruts entre 1.765 et 2.800 euros dont pourboires) (2).