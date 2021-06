AFP Video • 14/06/2021 à 09:12

"J'ai profité de ce week-end très très beau pour venir me baigner et me relaxer. On a l'impression qu'il faut évacuer tout le stress de ce confinement", explique une femme sur la plage bondée de Gruissan, alors que la région Occitanie enregistre des températures de plus de 35 degrés.