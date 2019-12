Retraites : "Cette réforme est juste et bienvenue"

France 24 • 20/12/2019 à 14:01

Professeur de sociologie à l'université Paris-Descartes et membre du Conseil d'orientation des retraites (COR), Anne-Marie Guillemard est l'invitée Ali Laïdi. Alors que le projet de réforme des retraites du gouvernement français rencontre une forte opposition des syndicats, elle défend un projet qu'elle estime nécessaire pour conférer "plus d'équité et plus de transparence" au système. Elle conteste toutefois l'âge pivot fixé à 64 ans. "Il faut qu'on ait le choix de partir à 62 ans si on le souhaite", estime-t-elle.