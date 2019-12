Réforme des retraites : La France paralysée comme en 1995 ?

France 24 • 05/12/2019 à 18:17

Grève massive, cortèges importants, le pays est à l'arrêt et renoue avec les mobilisations à l'ancienne. Les français s'y sont préparés ainsi que le gouvernement qui affiche son calme et sa détermination. Mais le mouvement va-t-il durer ? Commence un bataille stratégique dans laquelle seul le gouvernement pourra lâcher du lest. Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités. Retrouvez-aussi notre chronique "Politique sur les réseaux" avec V. Reille-Soult.