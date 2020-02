Partenaire • 11/02/2020 à 16:08

Changement climatique, parité hommes-femmes, santé : la règlementation devient plus favorable aux investissements verts et de transition. Matt Christensen, Directeur de l'Investissement Responsable chez AXA IM, évoque les Objectifs de développement durable qu'il souhaite favoriser dans son approche de l'Investissement Responsable, et partage également ses perspectives pour 2020.