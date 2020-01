Présidence de Félix Tshisekedi en RD Congo, un an après, quel bilan ?

France 24 • 25/01/2020 à 10:34

En RD Congo, le président Félix Tshisekedi, élu il y a un an, doit composer avec le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Quel bilan tirer de cette première année de gouvernance ? Ensuite, la révolution égyptienne fête ses neuf ans, la chute de Moubarak en 2011, mais pas la fin du régime autoritaire. Et pour finir notre invité ce soir, est Khaled Igué, économiste et banquier d'affaires d'origine béninoise. Il publie le livre "L'heure de l'Afrique" dans lequel il analyse les principaux maux qui affectent le continent et propose des solutions pour un développement durable et inclusif.