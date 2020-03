Pandémie de Coronavirus : Décryptage de la stratégie américaine et chinoise

Avec plus de 82 000 cas recensés, les États-Unis sont devenus jeudi soir le pays à compter le plus de personnes infectées par le Covid-19, devant l'Italie et la Chine. Le président Donald Trump avait annoncé un peu plus tôt qu'il souhaitait un allégement progressif de la distanciation sociale suivant les risques. Les États-Unis ont dépassé jeudi 26 mars l'Italie et la Chine et sont devenus le pays du monde à compter le plus de cas recensés d'infection au nouveau coronavirus. Les États-Unis, pays où la pandémie progresse le plus rapidement, comptabilisaient au moins 82 404 cas, selon les chiffres de l'Université Johns Hopkins. L'Italie dénombrait jeudi 80 539 cas et la Chine 81 285, selon un comptage de l'AFP.