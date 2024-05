information fournie par AFP Video • 26/05/2024 à 18:23

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte arrivent en Allemagne pour une visite d'Etat de trois jours destinée à réaffirmer la force du couple franco-allemand et à tenter de dépasser des différends sur les grands dossiers européens, de la guerre en Ukraine aux rivalités commerciales. Il s'agit de la première visite d'Etat - la plus élevée dans le rang protocolaire - d'un président français en Allemagne depuis 24 ans. IMAGES