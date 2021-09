Le debrief Bourse du 21 septembre : le CAC 40 se reprend après la baisse d'hier

information fournie par Boursorama • 21/09/2021 à 18:14

Après la baisse d'hier, le CAC 40 s'est bien repris aujourd'hui et finit la séance à +1,5% vers les 6.553 points. Après s'être fait peur avec le sort du promoteur immobilier chinois Evergrande, les investisseurs semblent plus sereins aujourd'hui en attendant la décision, demain, de politique monétaire de la Fed.

Aux Etats-Unis, les clignotants aussi sont au vert mais de justesse avec, à 17h45, un Dow Jones à +0,09% à juste au dessus des 34.000 points et un Nasdaq à +0,38% 14.771 points. A noter, Uber qui accélère de plus de 9% après avoir annoncé qu'il pourrait réaliser sur le trimestre en cours le premier bénéfice ajusté de son histoire grâce à une activité meilleure qu'attendu.

Valeurs en hausse

Et... vous entendez cette petite musique qui nous vient d'Amsterdam ? C'est le tube du jour et il est signé Universal Music Group. La filiale de Vivendi a grimpé de 37% pour sa première séance à la Bourse d'Amsterdam, portant sa valorisation à plus de 45 milliards. Dans le même temps, le cours de Vivendi a cédé 19% Le groupe ne détient désormais plus que 10,13% du capital d'UMG alors que la filiale représentait 92,6% de son bénéfice net, soit 452 millions d'euros sur 488 millions, au premier semestre.

Sur le SBF 120 après plusieurs séances de net repli, Valneva rebondit aujourd'hui

Toujours volatil, Solutions 30 progresse de 8,7% et Virbac signe une nouvelle séance au poil après la hausse de jeudi dernier liée à ses relèvements de prévisions.

Sur le CAC 40, c'est Saint-Gobain qui fait la course en tête devant L'Oréal et Teleperformance, Après HSBC hier, c'est Kepler Cheuvreux a relevé son objectif de cours sur le groupe de 415 à 440 euros tout en maintenant son opinion à « achat ».

Pernod Ricard grimpait enfin de 2,6%. alors que le numéro deux mondial des spiritueux, a annoncé "la signature d'un accord pour l'acquisition de The Whisky Exchange", un des leaders de la vente en ligne de spiritueux haut de gamme. On ne connait pas le montant de la transaction.

Valeurs en baisse

Casino Guichard, Vallourec et Atos sont également dans le rouge sur le SBF 120.

Et puis le sur le CAC 40, en plus de Vivendi, c'est Veolia, Société Général et Kering qui marquaient le coup.

