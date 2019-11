"L'ubérisation est un projet politique"

France 24 • 19/11/2019 à 12:14

Président du collectif des livreurs autonomes parisiens, Jérôme Pimot a longtemps été coursier à vélo pour une plateforme de livraison de repas. Il en a tiré une conviction : l'ubérisation du travail est un danger pour nos sociétés. Au cœur du dernier film de Ken Loach, "Sorry we missed you", que dit-elle, cette ubérisation, de notre rapport à l'autre, à la précarité, à la consommation ? La "start-up nation" chère au président Macron met-elle en danger les acquis sociaux ? Entretien.