Israël: magasins et voitures endommagés après des roquettes depuis la bande de Gaza

AFP Video • 16/09/2020 à 01:33

Des commerçants et des équipes de nettoyage ramassent des morceaux de verre et autres débris dans la ville d'Ashdod, après qu'une roquette tirée depuis la bande de Gaza s'est abattue sur la ville israélienne, faisant deux blesses, lors d'une attaque qui a coïncidé avec la cérémonie de signature des accords de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis et Bahreïn.