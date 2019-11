Emmanuel Macron parle à "The Economist" : OTAN en emporte Merkel

France 24 • 07/11/2019 à 23:09

Emmanuel Macron a accordé une interview à l'hebdomadaire britannique "The Economist". Il y évoque l'avenir de l'OTAN et de l'Europe et dresse un bilan plutôt accablant de la situation.

Après l'évacuation de camps de migrants de fortune dans le nord de Paris, des associations s'inquiètent quant à leur relogement.

Enfin, l'ancien chargé de mission de l'Élysée Alexandre Benalla règle ses comptes en librairie.