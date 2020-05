DontGoViral : avec l'Unesco, le chanteur Bobi Wine se mobilise contre les intox

France 24 • 04/05/2020 à 10:21

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les artistes se mobilisent en Afrique. Avec l'Unesco et la fondation "Innovation for Policy Foundation", de nombreux talents du continent ont lancé la campagne "Don't go Viral" ("Ne devenez pas viral"), une campagne pour lutter contre les fausses nouvelles et les rumeurs. L'un de ses ambassadeurs, la star ougandaise Bobi Wine, est notre invité dans cette émission.