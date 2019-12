Coups de cœurs, coups de gueule, confidences... Le meilleur de Légendes Urbaines!

France 24 • 27/12/2019 à 10:17

Pour finir l'année en beauté, nous vous proposons de revivre les moments les plus marquants de cette saison de Légendes Urbaines. Au programme, les coups de cœurs, les coups de gueule et les confidences de Naza, Kery James, Soprano, Black.M, Niro, Hamza, IAM et Dinos.