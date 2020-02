Coronavirus : l'économie mondiale infectée

France 24 • 28/02/2020 à 18:36

Le Coronavirus touche plus d'une quarantaine de pays et 81--000 personnes à ce jour. Plusieurs gouvernements ont mis en place des mesures drastiques : fermeture des écoles au Japon, suspension de l'entrée des pèlerins se rendant à la Mecque en Arabie Saoudite. De nombreux secteurs sont paralysés et les marchés financiers dégringolent. A quel point le coronavirus menace-t-il l'économie mondiale ? Stéphanie Antoine en discute avec ses invités.