Coronavirus en France : Emmanuel Macron réunit les partenaires sociaux

France 24 • 27/03/2020 à 11:42

Le gouvernement a fait passer 25 ordonnances, mercredi, dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire. Certaines d'entre elles permettent aux employeurs d'allonger le temps de travail, d'imposer des congés payés et des RTT aux salariés. Emmanuel Macron l'a de nouveau répété mercredi soir, depuis l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse, à propos des efforts à mener pour venir à bout de l'épidémie de Covid-19 : "Lorsqu'on engage une guerre on s'y engage tout entier, on se mobilise dans l'union." Or, si de nombreux Français sont déjà sur le pont - à l'hôpital et dans les supermarchés notamment -, pour beaucoup, l'effort viendra à la fin du confinement, au moment de la reprise de l'activité économique du pays.