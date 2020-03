Coronavirus en Espagne : Plus de 4000 morts et 56.000 cas confirmés

France 24 • 26/03/2020 à 13:22

L'Espagne a passé la barre des 4 000 décès liés au coronavirus, avec 655 décès en 24 heures. La propagation du coronavirus se poursuit en Espagne. Avec 655 décès en 24 heures, le bilan s'élève désormais à 4 088 morts, selon le bilan du ministère de la Santé communiqué jeudi 26 mars. La veille, le pays comptabilisait plus de morts dans le monde, derrière l'Italie et la Chine. La région de Madrid à elle seule déplore plus de la moitié des morts (avec 2 090), devant la Catalogne (672). La patinoire de la capitale a été transformée en morgue géante. Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez, qui avait mis le pays en état d'alerte le 14 mars, s'apprête à prolonger de deux semaines, jusqu'au 11 avril, le confinement presque total des 46,6 millions d'habitants, dont il vante le comportement.