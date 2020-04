Coronavirus aux États-Unis : Les destructions d'emploi s'accélèrent dans le pays

France 24 • 02/04/2020 à 12:07

Depuis le début de la crise du coronavirus, l'économie américaine détruit de plus en plus d'emplois, du jamais vu depuis près de 10 ans, et cela devrait se poursuivre au mois d'avril 2020. Explications avec Line Rifai, notre chroniqueuse économique.