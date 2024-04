information fournie par AFP Video • 18/04/2024 à 09:03

"Je dis les malheureux, parce qu'ils savent qu'ils mentent. Ils savent que nous n'avions pas prévu Rima et moi de faire une conférence qui fut une conférence raciste, parce que l'antisémitisme est du racisme et ils savent que nous ne sommes pas des racistes", dénonce Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise lors d'un meeting à Roubaix pour les européennes. Ce meeting se déroule alors qu'une polémique autour de la tenue d'une conférence sur "l'actualité en Palestine" à l'université de Lille à laquelle devaient participer Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, septième sur a liste des Insoumis pour les européennes, fait rage. SONORE