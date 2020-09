AFP Video • 20/09/2020 à 15:07

Plus de 13 ans après l'adhésion de la Roumanie à l'UE, le système judiciaire ne parvient toujours pas à lutter efficacement contre les réseaux de traite des êtres humains et, souvent, de nombreuses années de procès et d'enquêtes aboutissent à des affaires classées ou à des acquittements. Humiliées, parfois tabassées et violées, les victimes racontent.