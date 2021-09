Comment bien choisir son Business Angel?

Pour financer la création ou le développement de son entreprise, le porteur de projet peut faire appel à un Business Angel crédit photo : Shutterstock

Pour financer la création ou le développement de son entreprise innovante, le porteur de projet peut faire appel à un Business Angel. Savoir bien choisir son futur partenaire et être capable de le convaincre sont deux préalables obligatoires pour garantir la pérennité de l'entreprise.

Sommaire:

Qu'est-ce qu'un Business Angel?

Des réseaux de Business Angels au féminin en France

Quel Business Angel solliciter?

Comment convaincre le Business Angel?

Qu'est-ce qu'un Business Angel?

Un Business Angel est une personne qui investit une partie de son capital dans des sociétés innovantes ayant un potentiel de croissance (start-up, PME) et à la recherche de financement pour créer (amorçage) ou développer leur activité. Pour contribuer à la réussite du projet et dégager une plus-value, le Business Angel suit l'entreprise, lui apporte son expertise, lui prodigue des conseils et met à sa disposition son carnet d'adresses.

Généralement, les Business Angels sont regroupés en réseau. La Fédération nationale des Business Angels, France Angels, fédère 64 réseaux ainsi que des Business Angels individuels. De même, la société EuroQuity, créée par Bpifrance en partenariat avec KfW, met en relation les porteurs de projets avec plus de 1.500 investisseurs. Le capital investi par plusieurs Business Angels s'élève en moyenne à 400.000 euros et franchit rarement la barre du million d'euros, chaque Business Angels apportant environ 10.000 ou 20.000 euros.

Des réseaux de Business Angels au féminin en France

Les femmes à la tête d'entreprise peinent à lever des capitaux contrairement aux hommes. Selon le baromètre du collectif Sista, réalisé en 2021 par Boston Consulting Group (BCG), les investisseurs continuent de privilégier les équipes masculines, qui représentent près de 85% des start-up financées et plus de 90% des fonds levés en 2020. En outre, si la part des start-up fondées par des équipes féminines ou mixtes est en légère hausse par rapport à 2019 (4 points), elle est due principalement à cette mixité croissante au sein des équipes fondatrices. Face à ce phénomène, les femmes ont souhaité réagir et ont créé leurs propres réseaux de Business Angels.

En France, dès 2003, un groupe de femmes lance l'association Femmes Business Angels (FBA). Selon l'association, "l'objectif était alors de regrouper les rares femmes présentes dans l'univers financier traditionnel des Business Angels pour les encourager et promouvoir le rôle actif des femmes dans l'économie, et plus spécifiquement dans l'entrepreneuriat".

En 2020, dans un contexte de crise, les membres du réseau ont investi 1 million d'euros dans 20 projets innovants. "Ces investissements sont engagés sur la base de critères alliant performance économique, rentabilité, mixité et impact. Parmi les 20 projets investis, 30% sont dirigés ou codirigés par des femmes et 35% sont des dossiers en région (Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Grenoble, Nîmes). Les investissements 2020 sont en large majorité des premiers tours, 6 d'entre eux des refinancements."

En Europe, des associations se sont aussi développées depuis quelques années comme, par exemple, Women Business Angels for Europe's Entrepreneurs ou WomenWinWin. Elles ont toutes pour but de renforcer l'entrepreneuriat féminin et d'accompagner les femmes qui souhaitent développer leurs entreprises.

Quel Business Angel solliciter?

Tout va dépendre de la nature du projet mené par l'entreprise innovante. Le but est qu'elle soit accompagnée tant sur le plan financier que sur le plan stratégique. Il est donc conseillé de solliciter le Business Angel qui évolue dans le même secteur d'activité (ou approchant), car il dispose déjà d'une expertise, cernera plus rapidement le projet envisagé et pourra être plus facilement convaincu de son potentiel. Le Business Angel détenant une part (même si minoritaire) du capital de l'entreprise est décisionnaire. Par conséquent, il est recommandé de s'entourer d'une personne qui souhaite atteindre les mêmes objectifs, avec qui une relation de confiance peut se créer.

Sur le plan financier, l'entreprise doit s'adresser à un Business Angel ayant la capacité de répondre à ses attentes: il est préconisé de regarder à quelle hauteur les projets antérieurs ont été soutenus.

L'accompagnement devant s'effectuer tout au long de la mise en place et le développement du projet, il est opportun de privilégier un Business Angel au niveau local.

Enfin, le Business Angel doit permettre à l'entreprise de développer son réseau. Être soutenu par un réseau de Business Angels reconnu est un gage de crédibilité et une bonne carte de visite pour persuader d'autres partenaires financiers.

Comment convaincre le Business Angel?

Convaincre un Business Angel prend du temps (plusieurs mois). Cela demande un travail de communication, d'argumentation et de persuasion. Pour être sélectionné, le porteur de projet doit persuader l'investisseur de la faisabilité et de la viabilité de son projet. À cet effet, il sera nécessaire de constituer un dossier présentant l'équipe, le projet, son caractère innovant et son business model.

Dès ce stade, il faut démontrer que la rémunération des actionnaires est assurée. Si le projet présente un intérêt, l'équipe le soutiendra oralement devant les membres d'un comité de sélection. Si des investisseurs sont séduits, le projet sera approfondi et une période de négociations s'ouvrira pour définir les conditions d'entrée des investisseurs dans le capital de l'entreprise. Enfin, le parcours s'achève par la signature d'un pacte d'actionnaires qui confirme le financement.