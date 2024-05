Cannes : Tapis rouge du film chinois hors compétition "She's got no name"

information fournie par AFP Video • 25/05/2024 à 12:51

Les acteurs de l’une des plus grandes productions chinoises, "She's Got No Name", foule le tapis rouge cannois en amont de la présentation du film hors compétition. Réalisé par le célèbre cinéaste hongkongais Peter Ho-Sun Chan, ce film a déjà suscité beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux chinois, tels que Weibo, en grande partie grâce à la star Ziyi Zhang. Dans cette nouvelle production, Chan aborde l’épineuse question des droits des femmes, un sujet toujours sensible dans la Chine d’aujourd’hui. Sous la présidence de Xi Jinping, les autorités ont réprimé presque toutes les formes d'activisme féministe, en restreignant les ONG, en arrêtant des personnalités de premier plan et en suspendant les comptes des médias sociaux. IMAGES