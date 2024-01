information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 14:51

Deux ans après le Cameroun, la Côte d'ivoire accueille la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) du 13 janvier au 11 février 2024. Le Maroc sur les braises de son Mondial qatari, le Sénégal sur son élan continental et la Côte d'Ivoire, à domicile, sont les trois grands favoris de la CAN qui débute samedi par un match entre les "Éléphants" et la Guinée-Bissau. Quels sont les joueurs à suivre durant cette compétition ? L'avis de Karim Baldé, journaliste sportif.