Brésil: glissement de terrain provoqué par de fortes pluies

information fournie par AFP Video • 14/05/2024 à 19:28

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le sud du Brésil ont provoqué un énorme glissement de terrain le long de la route nationale RS-446. Les rivières du sud du Brésil sont de nouveau en crue alors que les opérations de sauvetage s'intensifient et que le président Luiz Inacio Lula da Silva reconnaît que les autorités n'étaient pas "préparées" à une catastrophe d'une telle ampleur. Plus de 600.000 personnes ont été déplacées par les fortes pluies, les inondations et les coulées de boue qui ont ravagé le sud de l'État du Rio Grande do Sul depuis environ deux semaines. IMAGES