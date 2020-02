Bordeaux: contre le pouvoir, des enseignants murent l'entrée du rectorat

AFP Video • 06/02/2020 à 15:12

A Bordeaux, des professeurs murent l'entrée du rectorat pour protester contre les réformes du gouvernement. Ils dénoncent notamment le caractère non "préparé" des nouvelles épreuves du baccalauréat et assurent qu'ils seront "les plus grands perdants" de la réforme des retraites.