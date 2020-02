Afghanistan : Kaboul en proie à une criminalité galopante

France 24 • 13/02/2020 à 15:18

Minée par quarante ans de guerre, Kaboul se classe aujourd'hui parmi les villes les plus dangereuses au monde. Vols avec violence, racket, kidnappings, braquages : pas un jour ne passe sans son lot de blessés et de tués... Récemment, la mort d'un modeste étudiant, poignardé pour son ordinateur portable - le seul bien de valeur qu'il possédait -, a créé une vive indignation. Depuis, la police a renforcé sa présence dans les rues de la capitale afghane, mais l'institution, réputée corrompue et en sous-effectifs, peine à rassurer les habitants qui réclament justice et sécurité.