Succession dans les familles recomposées: qui hérite de quoi?

Préserver les droits des enfants nés d'une première union

Si vous vous êtes remarié et avez eu des enfants d'une première union, votre nouveau conjoint aura droit au quart de votre héritage à votre décès, ce qui réduira d'autant la part d'héritage de vos enfants. En outre, au décès de votre nouveau conjoint, ce sont ses propres enfants (nés de votre union ou d'une autre union) qui hériteront de lui, et les enfants de votre première union n'auront droit à rien. Pour préserver leurs droits, vous pouvez rédiger un testament privant votre nouveau conjoint de sa part d'héritage. Vous pouvez également rédiger un testament lui attribuant uniquement l'usufruit de vos biens, pour qu'il ne soit pas totalement démuni à votre décès. Dans ce cas, vos enfants deviendront nus-propriétaires de vos biens à votre décès et ils en récupéreront la pleine propriété au décès de votre nouveau conjoint. Et ce, sans droits de succession à régler sur cet usufruit. Dernier avantage, les héritiers de votre nouveau conjoint (ses enfants ou, à défaut, ses parents ou frères et sœurs) ne recevront pas de part de votre patrimoine.