Quels sont les droits de succession des enfants adoptés?

Bon à savoir

Il n'existe pas de limite d'âge de l'enfant pour l'adoption simple, à condition que l'adoptant soit âgé de plus de 28 ans et qu'il y ait plus de quinze ans d'écart entre l'adoptant et l'adopté. L'adoption plénière, en revanche, n'est admise que pour des enfants de moins de 15 ans ou, dans certains cas, de moins de 21 ans.