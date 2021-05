Pourquoi et comment vendre sa cave à vin: mode d'emploi et précautions

Et si vous aviez un trésor dans votre cave crédit photo : Shutterstock

Pour différentes raisons, vous souhaitez vendre tout ou partie des bouteilles de votre cave. En premier lieu, vous devez estimer son contenu. Si vous possédez des vins prestigieux, de qualité, non-conventionnels ou produits en petite quantité, leur revente va être facile. Celle-ci peut être réalisée par le biais d'une vente aux enchères ou de gré à gré. Toutefois, beaucoup de bouteilles sont invendables. Mais qui sait, vous avez peut-être un trésor qui dort dans votre cave.

Sommaire:

Pourquoi vendre sa cave?

Comment estimer la valeur de vos vins?

Identifier vos vins prestigieux et très recherchés

Vendre sa cave aux enchères

Vendre sa cave à un négociant ou site spécialisé

Vendre sa cave de particulier à particulier

Pourquoi vendre sa cave?

Les raisons ne manquent pas. Parce que vous avez hérité de nombreuses bouteilles et que vous n'y portez pas d'intérêt. Pour faire de la place ou faciliter un éventuel déménagement. Parce que votre nouvelle résidence ne compte pas de lieu de stockage adéquat (place, température, humidité). Ou parce que vous avez accumulé trop de flacons parvenus à maturité risquant désormais de s'altérer. Par ailleurs, vos goûts en matière de vin peuvent avoir évolué et votre cave ne plus correspondre à vos attentes.

Enfin, il existe une raison plus financière: l'inflation des étiquettes au cours des dernières années ne vous a pas échappé. Dès lors, vous pensez pouvoir réaliser d'importantes plus-values en revendant les bouteilles en votre possession.

À noter En cas de plus-value lors de la revente, vous avez le choix entre deux types de taxation. Soit à hauteur de 6% du prix de cession, plus la CRDS au taux de 0,5%, pour un total de 6,5%. Si le prix de cession est inférieur à 5.000 euros, aucune taxe n'est due. Soit au titre de l'Impôt sur le revenu au taux de 19% plus les prélèvements sociaux (la plus-value taxable se réduit à chaque année de détention supplémentaire).

Comment estimer la valeur de vos vins?

Toutes les caves particulières, même bien remplies, ne renferment pas obligatoirement de crus intéressants. Vous pouvez posséder de bonnes bouteilles d'appellations reconnues, mais produites en très grande quantité. Elles seront alors peu recherchées et il ne se sera pas facile, voire impossible de les vendre. Avant toute chose donc, il est nécessaire d'estimer la valeur de vos vins.

Pour un non-spécialiste, ce n'est pas une mince affaire. Le millésime et l'appellation sont des données importantes, sans être essentielles. Ainsi, un vieux vin n'est pas nécessairement un vin cher ou facile à revendre. Car avant tout, le prix d'un vin dépend de la réputation du producteur, de la cuvée et du millésime. Une bouteille se vendra à un prix d'autant plus élevé qu'elle est rare et recherchée.

Pour vous faire une idée de la valeur de votre cave, vous pouvez vous renseigner sur certains sites Internet spécialisés comme Idealwine ou encore Wine Searcher. Ces derniers tiennent à jour la cote de plusieurs milliers de vins, français comme étrangers.

Toutefois, il peut être préférable de faire appel à un spécialiste (caviste indépendant, négociant, site de vente aux enchères ou de revente de vieux millésimes...). Dans ce cas, vous devrez fournir une liste précise des vins que vous souhaitez vendre (appellation, vigneron, cuvée, millésime) en reportant tous les éventuels défauts apparents (étiquette griffée, peu lisible ou franchement détériorée, capsule abîmée, niveau du vin anormalement bas...). Généralement, cette estimation est gratuite.

Identifier vos vins prestigieux et très recherchés

Parmi vos bouteilles et parfois sans que vous le sachiez, se cachent peut-être un ou plusieurs trésors. Il est important de savoir les reconnaître avant de les mettre en vente. En effet, il serait dommage de les brader.

Ainsi, les grands châteaux bordelais et les domaines bourguignons les plus prestigieux doivent retenir votre attention. À Bordeaux, citons entre autres Pétrus, Cheval Blanc, Angélus, Haut Brion, Pontet Canet, Lynch Bages, Smith Haut Lafitte et Yquem. En Bourgogne, Romanée Conti (DRC), Leflaive, Coche-Dury, Roumier, Rousseau, Raveneau, Jayer et Bizot, ce dernier étant désormais très recherché.

Le Rhône demeure une valeur sûre, essentiellement sur les appellations Hermitage, Côte Rôtie, Cornas et Condrieu avec Jaboulet, Bonneau, Château Rayas, Ogier, Gangloff, Jamet, Jean-Louis Chave et Allemand.

Dans les autres régions, Dagueneau (Loire), Clos Rougeard (Saumur), Selosse et Krug (Champagne), La Grange des Pères (Languedoc-Roussillon), Leroy (Anjou) et Ganevat (Jura) sont vus comme des incontournables. Des vins plus confidentiels atteignent également des sommets historiques, à l'image de ceux de Beauger (Auvergne) ou encore de Caillard (Loire) et Calcutt (Loire), deux vignerons ayant arrêté leur activité.

Vendre sa cave aux enchères

Les grandes maisons d'enchères (Christie's, Sotheby's, Aguttes...) sont souvent privilégiées pour les flacons les plus rares et les plus recherchés, (Pétrus, Cheval Blanc, DRC...). Si vous avez identifié quelques-uns de ces nectars dans votre cave, vous pouvez vous tourner vers ces intermédiaires de prestige.

Toutefois, depuis quelques années, la vente aux enchères de vins n'est plus seulement l'affaire des grandes maisons ou réservée aux seules étiquettes mythiques. De nouveaux acteurs ont émergé et permettent aux particuliers de revendre leurs bouteilles dans de très bonnes conditions. Ainsi, le site Idealwine est devenu une référence en la matière.

À noter Vendre ses vins aux enchères n'est pas sans frais. Une commission vendeur est appliquée, de l'ordre de 20% TTC à 25% TTC du prix payé par l'acheteur.

Vendre sa cave à un négociant ou site spécialisé

Il est également possible de vendre tout ou partie du contenu de sa cave de "gré à gré". Vous pouvez prendre contact avec des négociants spécialisés. Ils sont très nombreux et facilement identifiables sur Internet. Vérifiez évidemment leur réputation avant toute transaction. Ces négociants et intermédiaires sont intéressés par les flacons qu'ils savent être recherchés. Ils peuvent vous faire une offre "ferme" sur l'intégralité de votre cave. Des frais, négociables, sont à prévoir (emballage, enlèvement).

Vendre sa cave de particulier à particulier

Il existe de nombreux sites de ventes en ligne entre particuliers. Vous pouvez donc les utiliser pour vendre votre cave et plus spécifiquement les bouteilles les moins prestigieuses. Attention, cette solution, peu coûteuse, est très chronophage. En effet, vous devez prendre en photo chacune de vos bouteilles avant de la mettre en ligne accompagnée d'une explication. Puis, en cas de vente, emballer convenablement les produits et les expédier à l'acheteur.