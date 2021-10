Permis de louer: villes et logements concernés, déclarations à effectuer

Où en est-on de l’encadrement des loyers?

En novembre 2018, la Loi ELAN (Evolution du Logement, de l‘Aménagement et du Numérique) a redonné la possibilité aux communes et agglomérations volontaires de rétablir l’encadrement des loyers à titre expérimental sur une période de cinq ans. La mesure s’applique déjà à Paris et Lille. Dans le sillage de ces deux villes, Lyon, Villeurbanne, Bordeaux, Montpellier et une petite partie de la proche banlieue parisienne ont également réclamé, avec succès, l’application sur leur territoire d’un encadrement des loyers d’habitation. D’autres candidatures (comme celle de Grenoble, par exemple) ont en revanche été rejetées par l’État.

Quatre conditions doivent en effet être remplies pour permettre l’encadrement des loyers. Il faut constater: un écart important entre le loyer moyen du parc locatif privé et celui du parc locatif social, un loyer médian élevé, un faible nombre de logements en cours de construction sur les cinq dernières années par rapport aux logements existants et des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat. En règle générale, l‘encadrement des loyers interdit au propriétaire d’un logement de fixer un loyer supérieur à un montant maximum. Dans certaines communes, comme à Paris ou Lille, les règles sont plus strictes. Le loyer est encadré par des loyers de référence fixés par arrêté préfectoral. Ces loyers de référence varient selon le type de la location (vide ou meublée), le nombre de pièces et l’époque de construction. L’encadrement des loyers ne s’applique pas pour une location saisonnière, une résidence secondaire ou un logement de fonction.