Obligations : comment fonctionne le coupon

Chepko Danil Vitalevich/Shutterstock / Chepko Danil Vitalevich

Les obligations versent des coupons à leurs détenteurs Les obligations, titres de créance émis par une entreprise ou un État, versent régulièrement des coupons à leurs détenteurs. Ces coupons représentent les intérêts versés en guise de rémunération. Leur montant dépend des caractéristiques de l'obligation. En Bourse, les obligations sont cotées au pied du coupon, c'est-à-dire sans tenir compte des intérêts déjà accumulés. Lors d'un achat, l'acheteur doit verser un complément correspondant aux intérêts courus, acquis par le vendeur

Le coupon est régulièrement versé au détenteur d'une obligation

Le coupon est une somme d'argent versée à intervalles réguliers au porteur d'une obligation. Il constitue sa rémunération en tant que créancier. Contrairement au dividende, qui représente une part des bénéfices d'une entreprise, le coupon correspond aux intérêts versés par l'émetteur de l'obligation. Il rémunère le risque pris par le détenteur.

Le terme «coupon» vient de l'époque où les obligations étaient imprimées sur papier. Les porteurs détachaient de petits coupons pour percevoir leurs intérêts.

A savoir Certaines obligations ne versent aucun coupon pendant leur durée de vie. Les intérêts sont alors versés en une seule fois, au moment du remboursement. On parle d'obligation zéro coupon.

Le calcul du coupon en fonction des caractéristiques de l'obligation

Le montant du coupon dépend de trois éléments : la valeur nominale de l'obligation, le taux d'intérêt nominal et la périodicité.

La valeur nominale est la valeur de référence utilisée pour calculer les intérêts. Le taux d'intérêt nominal est le taux appliqué à cette valeur pour déterminer le montant du coupon. La périodicité indique la fréquence de versement des coupons (annuelle, semestrielle, trimestrielle…).

Pour une obligation à taux fixe, le montant du coupon est connu à l'avance. Pour une obligation à taux variable, il varie à chaque versement selon l'évolution du taux de référence.

Exemple

Une obligation, d'un nominal de 1.000 €, affiche un taux d'intérêt nominal de 2 % et une périodicité annuelle. Le coupon versé une fois par an s'élève à 20 €.

Une obligation à taux variable, également d'un nominal de 1.000 €, a pour référence un taux de marché qui s'élève à 3,5%. Le coupon est alors de 35 €. Si le taux baisse ensuite à 1,5%, le coupon baisse à 15 €.

La cotation se fait au pied du coupon

Une obligation est cotée en pourcentage de sa valeur nominale. Ainsi, si elle s'échange à 85 % de son nominal de 1.000 €, elle cote 850 €. En outre, la cotation de l'obligation se fait au pied du coupon, c'est-à-dire sans le coupon couru.

Le coupon couru représente la part des intérêts déjà acquise par le détenteur de l'obligation. Il se calcule en divisant le nombre de jours écoulés depuis le dernier versement par le nombre de jours requis pour l'obtenir (365 jours dans le cas d'une obligation ayant une périodicité annuelle). Lorsque vous achetez une obligation, vous versez au vendeur le cours de l'obligation et le coupon couru.

<strong> A noter </strong> A la Bourse de Paris , le coupon couru est calculé avec un décalage de deux jours ouvrables par rapport à la date de négociation de l'obligation.

Une obligation verse régulièrement des coupons à ses détenteurs. Ces coupons sont calculés en fonction des caractéristiques communiquées lors de l'émission de l'obligation.