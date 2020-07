L'impact de la crise du Covid-19 sur votre retraite: chômage partiel, arrêt de travail...

A noter

Depuis le 1er juin 2020, l'Etat ne rembourse plus aux employeurs que 85 % de la rémunération versée aux salariés en chômage partiel, contre 100 % jusqu'en mai. A partir du 1er octobre, il n'en remboursera plus que 60 %, et les salariés en chômage partiel ne toucheront plus que 72 % de leur salaire net au lieu de 84 % (ceux au SMIC continueront de toucher 100 % de leur rémunération).