Argent : qui seront les grands perdants en cas de gel des revalorisations en 2026 ?

Quel impact aura l'année blanche en 2026 sur vos finances ? ( Crédits photo: © WavebreakMediaMicro- stock.adobe.com)

Barème de l'impôt sur le revenu, pensions de retraite, aides sociales, allocations chômage… un éventuel gel des revalorisations habituelles en 2026 fait son chemin. Quel serait son impact ?

Comment faire 40 milliards d'euros d'économies sur le budget 2026 ? Pour le gouvernement et les parlementaires, l'heure est à la réflexion. Parmi les pistes évoquées, celle d'un gel des revalorisations annuelles habituelles fait débat. Si les économies à la clé peuvent être conséquentes, une telle décision pourrait accentuer les inégalités entre les Français les plus modestes et les plus aisés. Quels seraient les ménages les plus défavorisés par une telle mesure ?

Vers une accentuation des inégalités de niveau de vie entre riches et pauvres

Le mercredi 2 juillet, au micro de Sud Radio, la ministre chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a annoncé qu'une "pause sur certaines dépenses" était possible. Pour faire des économies de l'ordre de 40 milliards d'euros sur le budget 2026, les revalorisations habituelles d'un certain nombre de dispositifs pourraient ainsi être gelées. Une sorte d'année blanche qui ne serait pas sans impact sur le portefeuille des Français, et en particulier sur celui des plus modestes.

"Ce gel global aurait un effet distributif régressif, bien qu'il s'étende tout au long de la distribution des revenus" souligne à ce sujet l'Institut des politiques publiques (IPP) qui a procédé à l'évaluation d'une mesure de gel des retraites, des prestations sociales et du barème de l'impôt sur le revenu, et a publié les résultats obtenus le lundi 30 juin dernier. Autrement dit : les inégalités entre les Français les plus pauvres et les Français les plus riches augmenteraient.

Le quart de la population ayant le niveau de vie le plus modeste perdrait ainsi plus de 0,5 % de niveau de vie. En cause ? Le gel des prestations sociales telles que le RSA, les APL ou encore les allocations chômages, tandis que l'inflation continuera de faire augmenter progressivement les prix. Pour l'IPP, le pire scénario serait toutefois un "gel isolé des prestations sociales", qui induirait une augmentation encore plus forte des inégalités entre Français modestes et Français aisés.

Les retraités et les chômeurs également défavorisés par une année blanche

En parallèle de l'étude de l'Institut des politiques publiques, l'économiste de l'OFCE Pierre Madec a publié un billet de blog dans lequel il étudie l'impact d'un gel des revalorisations en 2026. S'il en conclut également que les foyers les plus modestes seront les plus durement touchés par une telle mesure, il estime que les retraités et les chômeurs feront aussi partie des grands perdants, en lien avec la possible absence de revalorisation des pensions de retraite et des prestations sociales.

Selon lui, les retraités perdraient plus de 1 % de niveau de vie en 2026, contre 0,25 % seulement pour les salariés et les travailleurs indépendants. En moyenne, l'économiste de l'OFCE estime que les retraités perdraient environ 350 euros de pouvoir d'achat. Dans le détail, 320 euros seraient liés au gel des retraites, 20 euros à la somme à payer en plus au titre de l'impôt sur le revenu en cas de gel du barème progressif, et 10 euros pour les prestations sociales en moins.

Les personnes percevant des allocations chômage seraient également grandement défavorisées par une année blanche en 2026. Pierre Madec évalue l'impact d'une mesure de gel des revalorisations à 180 euros en moyenne pour une personne au chômage. Sur cette somme, 70 euros seraient liés au gel des allocations chômage et 60 euros à celui des prestations sociales versées en complément au foyer concerné.