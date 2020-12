Investissement 2020 en outre-mer: jusqu'à 18 000 euros de réduction d'impôts en 2021

Les investissements dans les DROM-COM permettent de défiscaliser. crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Avec les dispositifs Girardin industriel et le « Pinel outre-mer », vous pouvez profiter de réductions d'impôt sur le revenu conséquentes avant la fin de l'année 2020. Ils bénéficient du plafond « niches fiscales » rehaussé à 18.000 euros. Le FIP outre-mer néanmoins est plus abordable.

Sommaire:

Girardin et Pinel pour optimiser vos impôts

L'investissement immobilier Pinel outre-mer

Plafonnement des revenus des locataires

Déclarer son investissement Pinel outre-mer

L'investissement Girardin industriel

Le FIP «outre-mer», un ticket à 1.000 euros

Girardin et Pinel pour optimiser vos impôts

L'investissement en outre-mer propose des taux de réduction d'impôts dépassant ceux proposés en métropole. Ces dispositifs de placement d'épargne dans les DROM-COM (ex-DOM-TOM) sont particulièrement alléchants pour vous offrir un bout de soleil au bord de la mer ou pour réduire vos impôts sur le revenu. Le dispositif Girardin industriel et l'investissement immobilier en outre-mer bénéficient tous deux d'avantages fiscaux conséquents. Ils seront dégagés en 2021 si vous investissez avant le 31 décembre 2020.

L'investissement immobilier Pinel outre-mer

Le dispositif Pinel ultramarin est le même que le dispositif métropolitain, à ceci près qu'il offre des taux de réduction d'impôts beaucoup plus élevés. Cet investissement Pinel est destiné à favoriser le développement du marché de l'immobilier neuf ou réhabilité sur les territoires ultra-marins.

L'investissement locatif est accordé à une personne physique, via une SCI, ou en indivision (couple non-marié, frère et sœur...). Par SCI ou en indivision, la réduction d'impôts se fait au pro-rata des parts. Le logement doit être acquis neuf et jamais habité. Il doit par la suite être loué dans les douze mois après l'opération d'acquisition, ou à la date de l'achèvement des travaux de transformation d'un local en logement, ou la date d'achèvement des travaux en cas d'un logement. La location se fait non meublée, et doit durer au moins 6 ans en continu. Il existe également un conventionnement du niveau de revenus des locataires ainsi qu'un encadrement des loyers.

Plafonnement des revenus des locataires

Composition du foyer du locataire habitant Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Îles Wallis et Futuna Personne seule 28 408,00 € 31 042,00 € Couple 37 938,00 € 41 452,00 € Personne seule ou couple ayant une personne à charge 45 623,00 € 49 850,00 € Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 55 077,00 € 60 180,00 € Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 64 790,00 € 70 794,00 € Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 73 018,00 € 79 783,00 € Majoration par personne à charge à partir de la cinquième 8 149,00 € 8 903,00 €

Le taux est de 23% de réduction d'impôts pour 6 ans de location, 29% pour 9 ans, et 32% pour 12 ans. Vous avez donc tout intérêt à louer le plus longtemps possible. Le plafond global de la réduction s'inscrit dans le plafonnement des niches fiscales rehaussé, soit 18.000 euros. Sont également plafonnés le prix au mètre carré à 5.500 euros, le nombre d'investissements à deux par an, et le montant total des investissements à 300.000 euros par an. Par exemple, pour un investissement total de 200.000 euros, cela revient à 64.000 euros de réduction d'impôt sur 12 ans de location, soit 6.444 euros par an. Pour l'investissement maximal, la réduction s'élève à 96.000 euros.

Déclarer son investissement Pinel outre-mer

La déclaration des revenus fonciers issus de l'investissement Pinel outre-mer octroie le droit de déduire des loyers déclarés certaines charges. Il faut reporter les montants sur le formulaire 2042 C, ainsi que joindre une note 2044EB détaillant la mise en location initiale afin de suivre les modalités de calcul de l'impôt et le respect des conditions de location d'année en année. Il faut également joindre une copie du bail et une copie de l'avis d'imposition n-2 des occupants du logement. Les mêmes documents sont demandés pour une prolongation.

L'investissement Girardin industriel

Le Girardin industriel est un investissement dit productif, à destination des entreprises ultramarines qui sont réputées manquer de fonds pour se développer en raison de l'éloignement géographique. La réduction d'impôt est accordée si les montants sont investis dans le secteur agricole, industriel, ou artisanal. Concrètement, l'investissement se fait dans une société qui va acquérir des biens (machines-outils, véhicules, grues...) pendant 5 ans, avant d'être liquidée, et les biens qui étaient loués aux entreprises sont revendus à 1 euro symbolique.

L'avantage fiscal que vous pouvez en tirer à ce moment-là dépasse l'investissement initial. Ainsi, la réduction d'impôts équivaut à la somme investie, plus un pourcentage oscillant entre 10 et 20%. Certains cas empêchent de bénéficier de la réduction: la vente des parts de la société avant sa liquidation, la modification de l'allocation des fonds ou encore, l'arrêt de la location des biens.

Bon à savoir Lié à l'économie réelle, le risque porte moins sur les aléas corrélés à des indicateurs financiers, qu'à la bonne utilisation des biens. Les équipements financés doivent être livrés avant le 31 décembre, et être loués pendant au moins 5 ans. En cas de faillite de l'entreprise, si le matériel n'est pas transmis à un autre entrepreneur, la réduction d'impôt est remise en cause.

Il est généralement possible d'investir à partir de 2.300 euros. Si votre réduction fiscale dépasse votre impôt sur le revenu, les sommes excédentaires peuvent être reportées les années suivantes dans la limite de 5 années. Elle est soumise au plafonnement rehaussé des niches fiscales à hauteur de 18.000 euros au total par an en cas d'agrément.

A noter La réduction est «one-shot»: elle n'est pas étalée mais versée en une fois, et peut donc atteindre ce plafond de 18.000 euros par an assez facilement. Le reliquat pouvant être reporté les années suivantes, cet investissement peut donc bloquer vos autres défiscalisations soumises aux plafonnement des niches fiscales. Il faut remplir la déclaration fiscale 2042 et joindre la déclaration 2042 IOM.

Le FIP «outre-mer», un ticket à 1.000 euros

Le Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) outre-mer est une autre solution d'investissement productif. Ce produit financier est accessible à partir de 1.000 euros. Les particuliers peuvent ainsi investir au capital d'entreprises locales en échange d'une réduction d'impôt équivalente à 30% des montants placés. Les plus-values sont taxées aux prélèvements sociaux.