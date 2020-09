Le plafonnement des niches fiscales: comment ça marche?

Bon à savoir

Les avantages fiscaux liés à votre situation familiale ou personnelle, et ceux liés à certaines dépenses d'intérêt général, ne sont pas soumis au plafonnement. Il en va notamment ainsi de la déduction des pensions alimentaires ou des cotisations d'épargne retraite, des réductions d'impôt pour versement d'une prestation compensatoire, don aux œuvres et frais de scolarité des enfants à charge...), et du crédit d'impôt pour installation d'équipements pour personnes âgées ou handicapées dans la résidence principale.