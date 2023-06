Fonds labellisés «Relance»: qu’est-ce que c’est et comment en bénéficier?

Les investisseurs sont de plus en plus sensibles aux critères ESG

Selon une étude réalisée par la société de gestion d’actifs Capital Group, baptisée «ESG Global Study 2022», l’investissement ESG est désormais largement répandu. 89% des investisseurs (fonds, assurances, banques et conseillers) dans le monde y ont eu recours en 2022, contre 84% en 2021. L’Europe est sensible à ces problématiques, avec un taux de 93%. 1.130 investisseurs ont été interrogés sur leur adoption de pratiques d’investissement responsable. 27% mentionnent la satisfaction des besoins des clients comme source de motivation. 25% citent le fait d’avoir un impact positif. Près des deux tiers (64%) sont convaincus de l’importance d’aider les entreprises à opérer leur «transition verte» pour participer à la résolution de la crise climatique.

Face aux enjeux environnementaux et aux injustices sociales, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leur épargne. Les placements responsables, verts, durables ou solidaires ont le vent en poupe. En répondant aux critères ESG, ils prouvent aux investisseurs leur participation à la construction d’un avenir responsable, respectueux de la planète et des droits humains.